Nessuno vuole prendersi la colpa per il trailer IA di ARK: Aquatica: i vari team si passano la patata bollente

Come vi abbiamo segnalato recentemente, in rete è stato condiviso un nuovo trailer di ARK , dedicato all'espansione Aquatica. Il filmato è stato accusato di essere un prodotto dell' IA generativa , causando così anche enormi critiche da parte del pubblico.

Ecco chi avrebbe la colpa del trailer IA di ARK Aquatica

Inizialmente, infatti, il team principale di ARK - Studio Wildcard - ha rigirato la patata bollente a Snail Games, che si occupa dello sviluppo di questo contenuto. Anche questo team, però, non vuole che si pensi che sia stata colpa sua.

Il lead game designer Matt Kohl dichiara infatti che "Quel trailer è stato realizzato dal nostro dipartimento di marketing. Hanno preso i nostri asset e li hanno dati in pasto all'IA per animarli. È colpa del marketing."

Kohl ha ribadito che il team di sviluppo "non ha realizzato quel video", aggiungendo che "non c'è stato alcun uso dell'IA nello sviluppo di Aquatica". Il designer ha detto di non "essere a conoscenza" del motivo per cui il team di marketing ha deciso di utilizzare l'IA per il trailer Ark: Aquatica, che potete vedere qui sotto.

Al momento della scrittura di questa notizia, il team marketing di Snail non ha ancora commentato il trailer. Parlando invece sempre dell'IA e del suo uso nei videogiochi, CD Projekt RED ha commentato l'idea di usa l'IA per The Witcher 4.