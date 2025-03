The Witcher 4 e i futuri giochi di CD Projekt RED useranno l'IA generativa? Il team fa più chiarezza

Il punto di vista di CD Projekt RED sulla IA generativa

"Credo che abbiamo già detto che l'anno scorso abbiamo creato un team che sta studiando il potenziale uso di soluzioni IA nei nostri prodotti futuri, compreso lo sviluppo di nostri modelli di IA personalizzati", ha detto Nowakowski in risposta a una domanda sull'uso dell'IA generativa nei futuri giochi di CD Projekt. "E abbiamo diversi progetti di ricerca in corso. Tuttavia, non sono necessariamente incentrati sull'IA generativa".

"L'IA generativa, ad essere onesti, è piuttosto complicata quando si tratta di proprietà legale delle IP e così via, e molti altri aspetti. Quindi, quando si tratta di implementare una qualsiasi IA generativa nei giochi veri e propri, non abbiamo davvero nulla in cantiere per quanto riguarda Witcher 4 o qualsiasi progetto nel prossimo futuro".

Le questioni legali sono per molti un problema. Valve aveva espresso preoccupazioni simili quando aveva respinto da Steam un gioco con arte generata dall'IA nel 2023. "L'introduzione dell'IA può talvolta rendere più difficile dimostrare che uno sviluppatore ha diritti sufficienti nell'utilizzo dell'IA per creare risorse, tra cui immagini, testo e musica", ha dichiarato Valve all'epoca. "In particolare, vi è una certa incertezza giuridica relativa ai dati utilizzati per addestrare i modelli di IA".

Bisogna però notare anche che l'uso dell'intelligenza artificiale in futuri progetti di CD Projekt non è del tutto escluso: se la questione legale sarà adeguatamente risolta, "potremmo prenderla in considerazione", ha detto Nowakowski. "Ma non stiamo usando la IA generativa per ora".

