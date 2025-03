CD Projekt RED continua ad assumere ma non per The Witcher 4: un altro progetto ottiene più nuovo personale

Bisogna precisare che il nuovo capitolo della serie di Witcher è l'unico progetto attualmente in reale produzione presso il team polacco, ma CD Projekt Red ha incrementato il numero di dipendenti di quasi tutti gli altri progetti in fase di pre-produzione.

Negli ultimi quattro mesi, lo sviluppatore polacco CD Projekt Red ha assunto oltre 50 nuovi dipendenti per lavorare a The Witcher 4 e ad altri videogiochi.

Le dichiarazioni di CD Projekt e il nuovo personale

Le informazioni provengono dalla dichiarazione dei guadagni per l'anno fiscale 2024 che CD Projekt Red ha pubblicato oggi. La compagnia sottolinea in tale documento che Cyberpunk 2077 continua ad avere successo e che l'annuncio di The Witcher 4 ha causato un buon livello di interesse nel pubblico.

La distribuzione del personale di CD Projekt RED

Ad esempio, CD Projekt Red afferma che The Witcher 4 è stato il trailer più visto tra quelli presentati ai The Game Awards e ha avuto la maggiore copertura da parte della stampa (misurata in numero totale di articoli).

Parlando nuovamente degli assunti, tra la fine di novembre (solo un paio di settimane prima dei The Game Awards) e la fine dello scorso febbraio, CD Projekt Red ha assunto 57 nuovi dipendenti. 11 di questi dipendenti si sono aggiunti al già numeroso team che sta lavorando a The Witcher 4, portando il numero totale a 411. Potete vedere i dati nell'immagine ufficiale poco sopra.

Tuttavia, il progetto che ha ottenuto l'aumento maggiore delle dimensioni totali del team è Orion, il nome in codice del sequel di Cyberpunk. Negli ultimi quattro mesi, il team è aumentato di 20 unità, passando da 64 a 84 dipendenti.

Se attendete novità per il seguito di CP 2077, dovrete aspettare per molto tempo. Nel frattempo, però, è stato presentato Cyberpunk 2077: Turf Wars, un nuovo interessantissimo cabinato basato sul gioco di CD Projekt RED.