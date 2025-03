Il GDR tattico con co-op locale Sunderfolk ha una data di uscita su PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch

Un GDR da giocare con smartphone e tablet

Ispirato ai giochi di ruolo da tavolo e ambientato in un mondo fantastico, Sunderfolk è caratterizzato da una narrazione che ci cala nei panni di intrepidi avventurieri che hanno il compito di salvare la città di Arden. Nel corso del loro viaggio, incontreremo personaggi stravaganti, faremo luce su misteri e affronteremo avversari coriacei che richiedono lavoro di squadra per essere sconfitti.

Come accennato in precedenza, il gioco ha un sistema di controlli peculiare, che sfrutta smartphone e tablet come controller. In questo modo è possibile giocare con amici e parenti tramite una sola console / PC e un unico schermo condiviso.

Ogni giocatore sceglierà una delle sei classi (Arcanist, Bard, Berserker, Pyromancer, Ranger e Rogue) e insieme si avventurerà nelle Sunderlands e si cimenterà in combattimenti tattici a turni. Tra una missione e l'altra, i giocatori torneranno ad Arden e contribuiranno a migliorare il villaggio. Sbloccherete e potenzierete diversi venditori locali, stringerete relazioni con altri abitanti delle Sunder per ottenere ricompense e potenziare i personaggi con nuove abilità, armi e altro ancora.