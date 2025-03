iOS 18.4 introduce le Notifiche Prioritarie con intelligenza artificiale

Dopo mesi di attesa, Apple è pronta a rilasciare iOS 18.4, e tra le novità più interessanti spicca l'introduzione delle Notifiche Prioritarie, una funzione basata sull'intelligenza artificiale sviluppata internamente dall'azienda. Il sistema sarà in grado di distinguere in automatico le notifiche più rilevanti per l'utente e metterle in evidenza nella parte alta della schermata di blocco, rendendole facilmente accessibili. La funzionalità è già presente nella release candidate del sistema , che anticipa la versione definitiva attesa per aprile. È un piccolo ma significativo passo nella direzione di un'interazione più intelligente con lo smartphone.

La spinta di Apple Intelligence verso l’automazione

Le Notifiche Prioritarie rappresentano una delle prime implementazioni concrete di Apple Intelligence, il set di funzionalità AI annunciato durante il 2024. L'idea è semplice: usare algoritmi avanzati per aiutare l'utente a non perdere ciò che conta davvero. In pratica, l'iPhone sarà in grado di distinguere tra un messaggio urgente, un promemoria importante e una notifica promozionale, scegliendo quali mettere in primo piano. Un cambiamento importante in un'epoca in cui la quantità di notifiche ricevute ogni giorno può facilmente diventare ingestibile, anche per gli utenti più attenti.

La standby mode

La versione 18.4 del sistema operativo non si limita alle notifiche: Apple ha introdotto anche il supporto per i robot aspirapolvere compatibili con Matter, lo standard universale per la domotica. Questo permetterà di gestire più dispositivi direttamente tramite l'app Casa. Arrivano anche riassunti automatici delle recensioni sull'App Store, generati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, che potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti valutano app e giochi. Completano il pacchetto nuove azioni per l'app Comandi Rapidi e il pieno supporto di Apple Intelligence per iPhone 15 Pro, l'unico modello attualmente compatibile con tutte le funzioni AI.