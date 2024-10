Sunderfolk: abbiamo provato un GDR da tavolo virtuale da grandi ex Blizzard Entertainment

Ormai accade sempre più di frequente di trovarsi al cospetto di studi di sviluppo fondati da veterani del settore in fuga dalle grandi aziende, spesso volenterosi di tornare alle origini della propria passione, mettendo la pura e semplice creatività davanti a quelle logiche di mercato che avevano finito per farla appassire. Spesso, tuttavia, succede che tutte le buone speranze si risolvano nell'emersione di compagnie impreparate alla spietatezza dell'industria contemporanea, nonché di prodotti già visti, destinati a passare inosservati nell'indistinta marea di videogiochi che vengono pubblicati ogni anno. Insomma, molte di queste ispirazioni sembrano condannate a tramontare con la stessa rapidità con cui erano sorte, ma talvolta s'incontra anche chi è riuscito a conservare una qualità più unica che rara, ovvero la capacità di stupire.

Tra videogioco e GDR da tavolo

Descrivere Sunderfolk non è affatto un compito semplice, perché capita davvero raramente di trovarsi di fronte a una formula tanto spiazzante e innovativa in quest'era dell'industria: in sostanza, l'obiettivo dei creativi di Secret Door è stato quello di fondere l'esperienza unica del videogioco, fortemente legata al senso della vista e a quello dell'udito, con le regole dei tradizionali giochi di ruolo da tavolo - compreso l'elemento sociale - eliminando con un colpo di spugna tutte le difficoltà legate alla curva di apprendimento dei regolamenti cartacei e la difficoltà logistica nella preparazione dei tabelloni. Insomma, gli autori puntano a rimuovere tutti i tipici ostacoli che impediscono al grande pubblico di trascorrere serate in compagnia su Gloomhaven - senza dubbio una delle ispirazioni più importanti - su Pathfinder o su altre derive simili.

Sunderfold è un GDR tabletop virtuale in cui il videogioco/tabellone è sullo schermo, mentre la scheda sullo smartphone

Alla base Sunderfolk è, infatti, un videogioco di ruolo a turni pensato principalmente per essere affrontato in compagnia, dal vivo, come le più classiche esperienze couch co-op, ma sarebbe meglio dire, per l'appunto, come i più classici dei giochi tabletop, semplicemente sostituendo il tabellone con lo schermo principale. A questo proposito la prima, fondamentale cosa da sapere è che per interagire con Sunderfolk non servono controller, mouse né tastiere: il dispositivo di input è infatti lo smartphone con il quale si inquadra il QR Code che appare su TV, mettendo a disposizione di ogni partecipante che dovesse effettuare la scansione - fino a un massimo di quattro, che si trovino nella stessa stanza o in cooperativa online - una scheda del personaggio e tutti gli altri strumenti relativi alle interazioni, praticamente tutti gli elementi che nell'esperienza tabletop si troverebbero all'interno della scatola.

Un'offerta di questo genere, per il pubblico moderno dei videogiochi, potrebbe risultare alienante, ma il più grande punto di forza di Sunderfolk sta nell'essere riuscito a far convivere questa natura "analogica" con quella del videogioco di ruolo a turni contemporaneo, mettendo in scena un sistema di combattimento estremamente vicino a quelli recentemente incontrati in Baldur's Gate 3 o Divinity: Original Sin 2 di Larian Studios, nonché un'avventura che è pensata per essere portata avanti da un gruppo di giocatori nell'arco di una decina di sessioni in totale.

In pratica lo smartphone funziona come la scheda del personaggio dei GDR carta e penna, e permette di gestire il proprio personaggio sullo schermo principale

Insomma, Sunderfolk offre una classica campagna narrativa da vivere in compagnia, confrontandosi con la crescita costante del proprio personaggio e delle abilità disponibili, prendendo decisioni assieme al resto del gruppo, nonché affrontando via via nuove minacce in mezzo alle mappe basate su caselle esagonali che costituiscono le varie missioni. Il tutto, però, accompagnato e intervallato dalle chiacchiere che caratterizzano le classiche serate trascorse in salotto e le dinamiche di gioco emergenti che hanno il potenziale di rendere comica anche la più banale delle situazioni.