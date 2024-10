Intel Core Ultra 200S: ecco le specifiche ufficiali della nuova serie di CPU Arrow Lake-S, con prezzi e data

Durante la presentazione di oggi, 10 ottobre 2024, Intel ha svelato ufficialmente la nuova serie di processori Core Ultra 200S, con le specifiche complete della lineup Arrow Lake-S per desktop. Queste nuove CPU segnano un passo importante per Intel, con l'arrivo di una nuova architettura ibrida e di una NPU integrata per accelerare le operazioni di intelligenza artificiale.

La serie sarà composta da cinque modelli, tutti senza Hyper Threading: Intel Core Ultra 9 285K, Intel Core Ultra 7 265K e 265KF, e Intel Core Ultra 5 245K e 245KF. Tutti i modelli supportano memorie DDR5-6400 fino a 192 GB di capacità e integrano una NPU (Neural Processing Unit) con una potenza di 13 TOPS. Il TDP è di 125W, con un consumo massimo di 250W per i modelli Core Ultra 9 e 7, e di 159W per il Core Ultra 5.

Per utilizzare questi nuovi processori saranno necessarie schede madri con chipset della serie 800, come la Z890 o la B860, che ospitano il socket LGA1851.

L'inizio della prevendita e la data di uscita sono fissate per il 24 ottobre 2024. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli.