La nuova serie di CPU laptop Intel Core Ultra H e HX (Arrow Lake-H e HX) non arriverà nel 2024

Arrow Lake sta per arrivare sui laptop, ma non insieme alle versioni desktop. I primi portatili a montare la serie di processori Intel Core Ultra H e HX verranno infatti commercializzati a partire dal primo trimestre del 2025. Vengono così smentiti i leak delle ultime settimane, che volevano Arrow Lake-HX in uscita prima della fine dell'anno, con alcuni venditori che avevano già aggiunto ai propri listini i laptop Intel di nuova generazione.

Poche le informazioni fornite dalla compagnia americana, che per ora ha confermato soltanto nome della serie, periodo di uscita e numero di core della serie HX (24 core, 8 P-core e 16 E-core, proprio come Intel Core Ultra 9 285K).

La slide di annuncio di Intel Core Ultra H e HX

Le novità più rilevanti sembrano essere la grafica basata su Xe-LPG e l'inclusione di una NPU, con un grande focus sull'efficienza energetica: si parla di un miglioramento fino al 30% proprio come per la serie Arrow Lake-S.

Le innovazioni relative all'efficienza energetica di Arrow Lake-S e Arrow Lake-HX

Non abbiamo ancora informazioni su eventuali configurazioni con GPU discrete. Al momento i leak parlano solo di modelli di laptop con la serie 40 di NVIDIA, ma manca ancora un po' tempo all'uscita e le cose potrebbero cambiare facilmente. Per il resto la presentazione Intel si è concentrata su Arrow Lake-S, fornendoci numerosi dettagli sulla serie desktop Intel Core Ultra 200S. Nello specifico abbiamo scoperto che le specifiche ufficiali della nuova serie di CPU Arrow Lake-S, con prezzi e data, e che per Intel la CPU Core Ultra 285K è più lenta dell'i9-14900K nel gaming, ma l'upgrade vale comunque la pena.

In attesa di saperne di più anche sulla serie laptop, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate degli annunci fatti oggi da Intel.