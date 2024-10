Per Intel la CPU Core Ultra 285K è più lenta dell'i9-14900K nel gaming, ma l'upgrade vale comunque la pena

Intel lo ha ammesso senza mezzi termini: la CPU desktop Intel Core Ultra 285K , ovvero il processore top di gamma della serie Intel Core Ultra 200S, nome in codice Arrow Lake-S, è più lenta dell'i9-14900K nel gaming. Non parliamo di un distacco abissale, ma da un nuovo processore siamo abituati ad aspettarci un incremento nelle prestazioni.

Intel ha mostrato anche alcuni benchmark interessanti per quanto riguarda la creazione di contenuti e le operazioni di intelligenza artificiale. La codifica dei video, in particolare, mostra un importante stacco del processore Intel nel confronto con AMD 9950X.

Prima di parlare delle prestazioni della CPU, mettiamo le mani avanti: la presentazione di Intel si è focalizzata soprattutto sul processore Intel Core Ultra 285K, per questo non troverete benchmark degli altri modelli in questo articolo. Detto questo, Intel ha puntato forte sull'efficienza energetica, evidenziando un incremento diffuso delle performance nelle operazioni di produttività a fronte di un consumo energetico dimezzato rispetto a Raptor Lake-R.

I benchmark gaming di Intel Core Ultra 285K

Quello che a noi qui però interessa di più sono però le prestazioni in gaming. E in questo campo la serie Intel Core 200S non sembra mostrare passi avanti significativi rispetto alla quattordicesima generazione. Almeno nel conteggio degli FPS, dove l'Intel Core Ultra 9 285K fa registrare -3 FPS medi rispetto a Intel Core i9 14900K. Un passo indietro non eccessivo, ma non siamo abituati a vedere segni meno nei benchmark di presentazione di un nuovo hardware. Intel comunque non ha fatto nulla per nascondersi, anzi ha esibito una slide che mostra con precisione il distacco. Nella stessa immagine, però, mostra anche quello che sembra uno dei maggiori punti di forza di questa generazione: l'efficienza energetica.

La slide evidenzia prestazioni simili a Intel Core Ultra 9 285K in gaming, ma con un consumo energetico del sistema ridotto di ben 80W medi se si monta una CPU Intel Core Ultra 285K

Il messaggio è insomma chiaro: Intel con Arrow Lake-S non ha puntato alla forza bruta, bensì all'ottimizzazione del sistema. Un obiettivo che si evidenzia anche nei benchmark dei singoli giochi.

Un rapporto Perf/W migliorato notevolmente rispetto a Intel i9 14900K

Al netto di prestazioni che possono scendere anche del 13% in giochi come Far Cry 6 nonostante l'utilizzo di Intel APO (che di solito migliora le prestazioni delle CPU Intel), altri titoli vedono un conteggio di FPS molto simile tra Arrow Lake-S e Raport Lake-R, con quest'ultimo che può arrivare a consumare fino a 165W in più rispetto alla CPU di nuova generazione.

Una slide mostra i giochi con la più netta riduzione dei consumi

Anche le temperature scendono rispetto alla controporte di quattordicesima generazione: in media il pacchetto Arrow Lake risulta di circa 13 gradi Celsius più fresco di quello Raptor Lake-R.

Il confronto delle temperature tra Intel Core i9 14900K e Intel Core Ultra 9 285K durante l'esecuzione di alcuni giochi

Anche nel confronto con AMD la nuova CPU Intel si mostra competitiva, ma nei benchmark mostrati si evidenzia un certo equilibrio. Sia nello scontro con AMD 9950X.

Il confronto nei giochi tra AMD 9950X e Intel Core Ultra 9 285K

Sia in quello contro AMD 7950X3D.

Il confronto nei giochi tra AMD 7950X3D e Intel Core Ultra 9 285K

Per un'analisi più approfondita, però, vi rimandiamo alla nostra recensione dei nuovi processori Intel, che arriverà sicuramente nel corso delle prossime settimane. Nell'attesa fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate dei numeri mostrati fin qui dall'azienda americana.