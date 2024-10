EA Sports FC 25 domina la classifica europea a settembre, The Crew 2 secondo a sorpresa

Terza posizione invece per Warhammer 40.000: Space Marine 2, che si pone attualmente come il terzo gioco più venduto del 2024 ad appena poche settimane dall'uscita, piazzandosi davanti a titoli come Dragon's Dogma 2, The Last of Us Parte 2: Remastered e Final Fantasy 7 Rebirth.

Come accennato nel titolo, al secondo posto troviamo a sorpresa The Crew 2 : il racer di Ubisoft, pubblicato ormai alcuni anni fa, è riuscito a risalire la top 10 grazie a una promozione davvero aggressiva che ne ha ridotto il prezzo ad appena un euro , spingendo molti utenti ad acquistarlo.

Il resto della classifica

Il mercato dei videogiochi ha fatto segnare a settembre in Europa un ottimo +20% su base annua, con 17,6 milioni di titoli venduti fra PC e console: una situazione decisamente migliore rispetto alle vendite hardware, che come riportato poco fa vedono PS5 in testa e un ulteriore crollo di Xbox.

Troviamo Astro Bot in quarta posizione con numeri molto interessanti rispetto a prodotti simili, ad esempio un +34% rispetto a Sonic Frontiers e un +52% r ispetto a Crash Bandicoot 4: It's About Time nei rispettivi mesi di lancio. Le vendite dell'esclusiva PlayStation superano inoltre quelle di Ratcher & Clank: Rift Apart del 7,5%.

Il deludente Test Drive Unlimited: Solar Crown è riuscito ad agguantare il decimo posto, mentre non è andata così bene ad altri giochi usciti in questo periodo: Age of Mythology: Retold è dodicesimo, God of War Ragnarok quindicesimo, Harry Potter: Campioni di Quidditch ventottesimo, Dead Rising Deluxe Remaster quarantottesimo.