PS5 è la console più venduta in Europa a settembre, crollo di Xbox con il -58%

Secondo i dati raccolti da GSD, PS5 è la console più venduta in Europa a settembre, pur facendo segnare un -17% rispetto allo scorso anno. Nintendo Switch è secondo con un +1,5%, mentre Xbox Series X|S è terza ma a fronte di un ulteriore crollo.

La piattaforma Microsoft, infatti, ha perso il 58% su base annua e l'unica cosa che rende questo dato meno drammatico di quanto appaia è che lo scorso settembre era stata registrata una certa crescita grazie al lancio di Starfield.

In termini assoluti, il mercato delle console da gioco ha totalizzato 335.000 unità vendute a settembre in Europa, con un calo del 18% rispetto a settembre 2023, mentre per quanto concerne gli accessori siamo a quota 1,1 milioni di unità con un calo del 2,4%.