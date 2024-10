Call of Duty: Black Ops 6 richiede la connessione a internet anche per la Campagna, ma non PS Plus o Game Pass

Come riferito nelle FAQ ufficiali, Call of Duty: Black Ops 6 a quanto pare richiede una connessione a internet costante anche per la Campagna single player, ma fortunatamente non sono richiesti abbonati a PlayStation Plus o Game Pass per poter giocare questa porzione del titolo.

Come evidenziato dall'account X CharlieIntel, sempre molto addentro alle questioni che riguardano la serie in questione, sembra che la connessione a internet sia costantemente richiesta anche durante le sezioni essenzialmente offline di Call of Duty: Black Ops 6, cosa che sta diventando una richiesta alquanto diffusa dai giochi moderni, specialmente quelli che hanno comunque forti componenti multiplayer.

Nelle FAQ si legge infatti che il gioco necessita di una "connessione a internet continua" per poter giocare qualsiasi modalità, anche quelle non multiplayer, dunque anche per quanto riguarda la Campagna principale.