Call of Duty: Black Ops 6 con Artie 5ive e il Signor Giancarlo nel trailer italiano

Il trailer di Call of Duty: Black Ops 6 con Artie 5ive e il Signor Giancarlo segna un nuovo livello di epicità per la promozione italiana dello sparatutto prodotto da Activision, che vede in questo caso il coinvolgimento di un rapper di successo e di un volto iconico degli anni '90.

Perché sì, stiamo parlando proprio di quel Signor Giancarlo, che partecipando a La Ruota della Fortuna preferì passare alla storia anziché dare la risposta corretta. Ricordate? Si parlava di come le amazzoni avessero vinto le proprie battaglie.

Il tema viene ribadito in questo video, diretto dal regista Gianluigi Carella e prodotto da Plasma, in cui i due personaggi si trovano a interagire nonostante appartengano a due epoche molto diverse per dare la caccia alla verità, come accade appunto nella campagna di Call of Duty: Black Ops 6.

Artie 5ive svolge in questo caso il ruolo dell'agente segreto catturato, a cui qualcuno sta cercando di far tornare la memoria, che riesce a mettersi in salvo per poi imbattersi in una sequenza surreale: dallo schermo di un televisore il Signor Giancarlo gli dice di "darsi alla f... uga".