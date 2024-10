La campagna di Call of Duty: Black Ops 6 protagonista di un video diario

Gli sviluppatori di Raven Software hanno pubblicato un video diario dedicato alla campagna di Call of Duty: Black Ops 6 in cui parlano di come hanno realizzato questa importante componente dell'esperienza.

Ambientato fra gli eventi della Guerra Fredda e quelli della Guerra del Golfo, lo story mode di Black Ops 6 ci consentirà di rivedere Alex Mason, sebbene non nella sua forma migliore, e l'enigmatico Russell Adler: anche stavolta una figura di cui non sappiamo se poterci fidare o meno.

Verranno inoltre introdotti nuovi personaggi, come Troy Marshall, specializzato nelle azioni sotto copertura; e Felix Newman, un genio della tecnologia che metterà le sue abilità al servizio della missione, ambientata anche stavolta all'interno di diversi scenari.

A tal proposito, gli sviluppatori di Raven Software hanno fatto il punto dei luoghi che hanno caratterizzato i conflitti di quel periodo storico per poi cercare di capire quali fossero adatti alla storia che volevano raccontare.