Il trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 6 è uno spettacolo

Activision e Treyarch hanno pubblicato il trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 6, basato per lo più sulla campagna cinematografica di questo nuovo episodio e dunque ricco di sequenze altamente spettacolari, come da tradizione per la serie.

Trattandosi di un capitolo di Black Ops, il gioco vedrà la presenza del caro vecchio Frank Woods e di Russell Adler, e a quanto pare non mancheranno situazioni in cui dovremo cercare di capire cosa sia vero e cosa no, a cominciare dalla minaccia di un'arma chimica che pare sia finita nelle mani di Saddam.

Considerata la qualità della scrittura dei giochi precedenti, possiamo aspettarci senz'altro una campagna magari breve ma appassionante, con tanti colpi di scena, intrecci politici, battaglie disperate e sequenze estremamente frenetiche nell'ambito di uno scenario inedito come quello della Guerra del Golfo.