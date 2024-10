Apple potrebbe smettere di rilasciare nuovi prodotti ogni anno, cambiando le finestre di lancio

Il CEO Tim Cook ha recentemente indicato che Apple potrebbe proseguire su una strada più flessibile, come mostrato dal lancio scaglionato della piattaforma Apple AI Intelligence , attesa con i prossimi aggiornamenti di iOS. Questo rilascio scaglionato consentirebbe all'azienda di introdurre nuove funzionalità e dispositivi in modo più armonioso, senza stressare i tempi di sviluppo.

Da anni Apple ha aggiornato i suoi principali prodotti come iPhone, iPad e Mac in autunno, coincidente con l'introduzione dei nuovi software presentati in anteprima durante la Worldwide Developers Conference di giugno. Tuttavia, con l'ampliamento della gamma di prodotti - dagli AirPods agli Apple Watch - mantenere questa cadenza per tutti i dispositivi è diventato sempre più complicato. Alcuni prodotti, come l'iPhone SE o l'Apple Watch Ultra, non richiedono aggiornamenti annuali.

Un'innovazione continua

Apple avrebbe in programma di lanciare nuovi dispositivi anche a inizio anno, come MacBook Pro con chip M4 e un iMac aggiornato, seguiti da un iPhone SE dal nuovo design e aggiornamenti per iPad Air nella prima metà del 2025, oltre ad altri prodotti non ancora annunciati ma che dovranno inserirsi nel calendario di lancio, come i tanto chiacchierati occhiali AR.

Nel frattempo si parla di iPhone 17 Air.

Questo nuovo approccio non significa necessariamente che i dispositivi verranno lanciati con tempi più dilazionati: gli iPhone potrebbero infatti uscire con una cadenza meno prevedibile, ma in alcuni casi Apple potrebbe decidere di accelerare i lanci, sorprendendo gli utenti abituati al tradizionale rilascio autunnale. Rimangono comunque parole di Tim Cook che, prima di diventare effettivamente realtà, dovranno essere confermate dalle scelte che Apple farà per gli annunci legati ai nuovi prodotti in arrivo, che forse dovremo attendere ancora un po'.