La sequenza introduttiva di Dragon Ball: Sparking! Zero è piena di scontri da sogno

Mentre il duello fra Broly e Jiren si fa più furioso, Goku risveglia l'Ultra Istinto e i Guerrieri Z si radunano attorno a lui per poi lanciarsi contro i rispettivi avversari, finché l'impatto fra due devastanti Kamehameha non chiude la sequenza.

Sulle entusiasmanti note di "Genkai Toppa x Survivor" di Kiyoshi Hikawa, il video mostra dapprima un combattimento fra Goku e Jiren, quindi passa in rassegna villain del calibro di Zamasu, Baby, Freezer e Broly , con quest'ultimo che si scaglia verso Kakaroth per poi affrontare il campione dell'undicesimo universo.

La sequenza introduttiva di Dragon Ball: Sparking! Zero è un mix di spettacolari sequenze in cui alcuni fra i più potenti personaggi in assoluto della serie animata si scontrano, dando vita ad alcuni duelli da sogno.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero abbiamo parlato di come questo episodio segni un eccellente ritorno per la serie Budokai Tenkaichi dopo ben diciassette anni, consegnandoci un'esperienza fra le migliori in assoluto per quanto concerne i giochi di Dragon Ball.

Pur con tutti i limiti di un genere come quello degli arena fighter, Spike Chunsoft è riuscita a realizzare una trasposizione divertente, frenetica e spettacolare, che gioca in particolare con le storyline alternative all'interno della modalità campagna per esplorare diramazioni narrative entusiasmanti.