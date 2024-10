Silent Hill 2 a confronto su PC e PS5: vediamo tutte le differenze

Un'altra differenza sta nei riflessi, che sulla piattaforma Windows possono ricorrere al ray tracing per il massimo realismo , mentre su PS5 risultano parecchio impastati laddove si opti per la modalità prestazioni a 60 fps.

E le prestazioni?

Per quanto riguarda le prestazioni, come sappiamo Digital Foundry ha bocciato la modalità prestazioni di Silent Hill 2 perché non riesce a mantenere i 60 fps in maniera stabile, scendendo spesso e volentieri a valori inferiori, mentre la modalità qualità a 30 fps non soffre di simili problemi.

Ebbene, com'è la situazione su PC? Non buonissima, a giudicare dai preset utilizzati per il confronto, che implicano la necessità di ricorrere al DLSS con impostazioni anche aggressive al fine di ottenere il margine minimo per avere i 60 fotogrammi stabili con il ray tracing attivo, in particolare a 2160p con preset Epico su di una RTX 4080 Super.