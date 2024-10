Le vendite di Detroit: Become Human hanno raggiunto un nuovo, importante traguardo

" Siamo estremamente grati alle persone che hanno giocato il nostro titolo: rappresentate tutto per noi e non avremmo mai potuto raggiungere questo incredibile risultato senza il vostro aiuto!"

"L'intero team di Quantic Dream si unisce orgogliosamente a me nell'annunciare che Detroit: Become Human ha superato i 10 milioni di copie vendute su PlayStation e PC", ha scritto il CEO Guillaume de Fondaumière in un post su X.

Un'esperienza narrativa di qualità

Quantic Dream è stata acquisita da NetEase nel 2022 e al momento lavora all'ambizioso tie-in Star Wars Eclipse, il cui lancio però sembra essere ancora lontano. Quanto ci vorrà per rivedere all'opera il team di David Cage?

Abbiamo intervistato Cage lo scorso luglio e parlato anche di come Quantic Dream non abbia mai prodotto dei sequel, il che magari potrebbe non essere la notizia che volevate sentire dopo l'aggiornamento sulle vendite di Detroit: Become Human.