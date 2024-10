Il lettore ebook Kindle Scribe è in sconto su Amazon in vista della Festa delle Offerte Prime

Tramite Amazon Italia è già disponibile uno sconto per il lettore ebook Kindle Scribe . Fino alla fine della Festa delle Offerte Prime, fissata per il nove ottobre, il dispositivo si trova in sconto a 309,99€ con penna premium e spazio di archiviazione da 16 GB, oppure a 279,99€ con penna basic e spazio di archiviazione da 16 GB. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . In entrambi i casi non è il prezzo più basso di sempre , ma la differenza è minima e probabilmente non sarà possibile trovarlo a prezzi migliori a breve termine.

Le caratteristiche del lettore Kindle Scribe

Il Kindle Scribe è un lettore ebook pensato anche per esser usato come taccuino digitale. Potete acquistarlo con penna basic oppure penna premium. Lo schermo è da 10,2 pollici antiriflesso con illuminazione frontale, che permette di usarlo in qualsiasi condizione di luce. La batteria promette inoltre settimane di utilizzo con una sola carica completa.

È facile scrivere con la penna apposita su Kindle Scribe

Permette di importare documenti, aggiungere note a mano, così come convertire appunti scritti a mano in un testo. Ovviamente permette di leggere comodamente milioni di Kindle, segnando con la penna le proprie parti preferite oppure appuntandosi dettagli sulla pagina. Non mancano pennelli, evidenziatori e tanti altri strumenti per poter disegnare sullo schermo.