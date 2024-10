Ubisoft punta ancora su open world e live service, la strategia non è cambiata

Nonostante le voci dei giorni scorsi in merito a un interessamento da parte di Tencent ad aumentare le proprie quote, Ubisoft continua a puntare su action adventure open world e live service, dunque non ha cambiato strategia rispetto al passato.

"Ubisoft ha preso atto delle recenti speculazioni in merito a un potenziale interesse attorno alla compagnia, che rivede periodicamente tutte le sue opzioni strategiche nell'interesse degli azionisti e informerà il mercato se e quando lo riterrà opportuno", ha dichiarato un portavoce dell'azienda francese.

"La compagnia ribadisce il fatto che la dirigenza è attualmente concentrata sull'attuazione della sua strategia, che ruota attorno a due pilastri fondamentali: action adventure a base open world ed esperienze live service."