La classifica UK vede EA Sports FC 25 e Zelda: Echoes of Wisdom ancora al comando

EA Sports FC 25 e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sono ancora in testa alla classifica UK, seguiti anche questa settimana da Astro Bot. In quarta posizione non c'è più Disney Epic Mickey: Rebrushed, tuttavia: il remake è uscito dalla top 10.

EA Sports FC 25 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Astro Bot Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Warhammer 40.000: Space Marine 2 Hogwarts Legacy Minecraft Sonic Superstars Animal Crossing: New Horizons

Rispetto alle precedenti rilevazioni, Nintendo Switch Sports si è reso protagonista di un prodigioso recupero che lo ha portato in quinta posizione, seguito da Warhammer 40.000: Space Marine 2 che è passato dal decimo al sesto posto: niente male per lo sparatutto di Saber Interactive.

Nessun cambiamento invece per la parte finale della classifica, con Hogwarts Legacy, Minecraft, Sonic Superstars e Animal Crossing: New Horizons che troviamo collocati in questo preciso ordine.