EA Sports FC 25 e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dominano la classifica inglese

Grazie alle uscite dei giorni scorsi finalmente è possibile notare un po' di movimento nelle classifiche di vendite videoludiche. Ne è un esempio quella relativa al mercato retail del Regno Unito, che vede al primo posto EA Sports FC 25, seguito da The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, entrambi usciti proprio la scorsa settimana.

Rimanendo in tema, sul gradino più basso del podio troviamo Astro Bot, che in precedenza svettava in cima alla classifica. Seppur non si tratta di una "novità" in senso assoluto, al quarto posto c'è Epic Mickey: Rebrushed.