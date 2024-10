I giochi in uscita a ottobre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Ci sarà spazio per diverse remaster , da quella di Until Dawn a quella di Horizon Zero Dawn, passando per il folle Shadows of the Damned, ma non mancheranno produzioni originali pronte ad arricchire questo mese di contenuti di spessore: Throne and Liberty, Metaphor: ReFantazio e Life is Strange: Double Exposure, solo per citarne alcune.

Ottobre segna l'inizio di un periodo molto importante, l'ultimo trimestre dell'anno, e lo fa consegnandoci alcuni dei giochi più attesi di questo 2024 così particolare e complicato. Nelle prossime settimane vedremo infatti l'arrivo di titoli come Call of Duty: Black Ops 6 e Dragon Age: The Veilguard, il remake di Silent Hill 2 e lo spettacolare Dragon Ball: Sparking! Zero.

Abbiamo provato Throne and Liberty alcune settimane fa, trovandolo un prodotto magari non particolarmente originale (e destinato ad affrontare una concorrenza molto dura proprio in questo periodo) ma solido nelle sue meccaniche, dotato di un buon sistema di combattimento e di un comparto tecnico all'avanguardia.

L'obiettivo degli sviluppatori era quello di confezionare un mondo particolarmente dinamico , capace influenzare con i suoi cambiamenti il nostro approccio all'azione, sia in solitaria che nell'ambito di squadre composte anche da altri giocatori, vista la presenza di attività pensate per il gameplay cooperativo ma anche competitivo.

Dopo la morte dell'imperatore, il regno è piombato in un violento conflitto fra gli eredi al trono e noi, al comando di un coraggioso avventuriero, avremo il compito di affrontare una serie di sfide nel tentativo di riportare la pace, esplorando un ampio open world in cui si alternano villaggi, foreste e montagne, pieno di segreti da scoprire e avversari da combattere.

Prodotto da Amazon Game Studios e sviluppato dagli esperti di NCSOFT , Throne and Liberty fa il proprio debutto a ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S dopo un breve periodo in accesso anticipato che ha consentito a numerosi utenti di provare in anteprima questa interessante esperienza MMORPG ambientata nel mondo fantasy di Solisium.

La storia rimane naturalmente la stessa, e vede un gruppo di ragazzi che si riuniscono in un luogo isolato per celebrare un anniversario, ritrovandosi però intrappolati in una situazione da incubo quando si rendono conto che insieme a loro c'è un feroce assassino che è pronto a ucciderli uno a uno. Riusciranno a compiere le scelte giuste per evitare una fine orribile?

La strategia delle riedizioni di Sony torna alla ribalta questo mese con due diversi titoli (tre, considerando anche il ritorno di un celebre survival horror), fra cui appunto Until Dawn : l'avventura di stampo cinematografico sviluppata originariamente da Supermassive Games si ripresenta su PC e PS5 in una versione ridisegnata sul piano tecnico grazie all'impiego dell'Unreal Engine 5.

Abbiamo provato Silent Hill 2 alcune settimane fa, apprezzando gli sforzi del remake di restare fedele all'opera originale per quanto concerne l'esplorazione dello scenario e il design di alcuni puzzle, nonché la sua capacità di mettere in campo un sistema di combattimento viscerale. Al contempo, tuttavia, restano alcuni dubbi che avremo modo di chiarire soltanto al lancio.

James incontra lungo il cammino alcuni personaggi misteriosi, fra cui la tormentata Angela a Maria, una donna apparentemente identica alla sua Mary , eppure in qualche modo diversa. Il protagonista dell'avventura si ritroverà dunque di fronte a situazioni inaspettate e spaventose, cercando di volta in volta la forza di reagire alle minacce, per quanto orribili e inspiegabili.

Il punto è che Mary è morta da ormai alcuni anni, dunque chi ha scritto davvero quel messaggio? James è determinato a scoprirlo e parte così alla volta di un viaggio che si rivelerà ben presto un'esperienza terribile, dato che la nebbia di Silent Hill nasconde qualcosa di macabro : una sorta di dimensione parallela, popolata da creature mostruose, che si manifesta in determinati momenti e in cui l'uomo viene ogni volta risucchiato.

Silent Hill 2 è il remake dell'omonimo survival horror di Konami , realizzato in questo caso da Bloober Team, lo studio autore di Layers of Fear e The Medium. Un progetto particolarmente ambizioso e impegnativo per il team polacco, che proverà a raccontarci la drammatica storia di James Sunderland e di come abbia deciso di tornare nella cittadina di Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera da sua moglie Mary, che a quanto pare lo aspetta lì.

Il nuovo episodio di Budokai Tenkaichi è finalmente pronto a coinvolgerci in battaglie mai così spettacolari ed entusiasmanti, che puntano a sfruttare l'hardware delle piattaforme di attuale generazione per portare sullo schermo i combattimenti i guerrieri più potenti dell'universo. Dragon Ball: Sparking! Zero è questo e molto altro ancora, e i nostalgici della saga lo sanno bene.

Metaphor: ReFantazio

In uscita su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S l'11 ottobre

Metaphor: ReFantazio è il nuovo, entusiasmante jRPG targato Asus. Stilisticamente vicino a serie celebri come Persona e Shin Megami Tensei, il gioco ci catapulta nel regno fantasy di Euchronia: un mondo privo di conflitti, almeno finché il sovrano non viene a mancare e si scatena una violenta lotta fra differenti fazioni determinate a conquistare il trono.

Al comando di un personaggio che fa parte della tribù degli Elda, disprezzata per via dei poteri magici che caratterizzano i suoi componenti, dovremo partire per un viaggio in compagnia di una fatina di nome Gallica al fine di trovare una cura per la terribile maledizione che ha colpito un nostro caro amico, principe legittimo di Euchronia e finora creduto morto dalle forze in campo.

Impegnati dunque in una missione che a un certo punto ci vedrà riunire il maggior numero possibile di seguaci per fare in modo che il principe possa succedere al padre, ci troveremo ad affrontare numerose insidie e avversari sempre più potenti, che avremo modo di combattere nell'ambito di un sistema a turni particolarmente profondo e avvincente.

Una sequenza di combattimento di Metaphor: ReFantazio

Abbiamo provato Metaphor: ReFantazio alcune settimane fa, durante la Summer Game Fest, trovandoci di fronte un prodotto che si preannuncia imponente e ambizioso, dotato di un comparto narrativo davvero intrigante e di una direzione artistica straordinaria, in una sorta di virtuosa sintesi delle esperienze maturate finora dagli sviluppatori Atlus.