Pixel 9A rivoluziona il design degli smartphone Google? Il nuovo modulo fotocamere in un leak

L'autunno porta con sé le prime anticipazioni sui prossimi smartphone di Google. Dopo le indiscrezioni sul Pixel 8A all'inizio dell'anno, ora è il turno del Pixel 9A, il futuro dispositivo di fascia media dell'azienda. Ma stavolta le immagini trapelate online mostrano un cambiamento significativo nel design, che potrebbe segnare un punto di svolta per la linea Pixel.

La novità più evidente riguarda infatti la fotocamera posteriore. Il Pixel 9A abbandona l'iconica barra orizzontale che ha caratterizzato i modelli Pixel negli ultimi anni, optando per un modulo a forma di pillola che ospita due fotocamere, posizionato quasi a filo con la scocca posteriore. Il flash LED è collocato a destra, conferendo al dispositivo un aspetto che ricorda l'iPhone 7 Plus, ma in versione ingrandita.

Il render del Google Pixel 9A, fonte Android Headlines

Il resto del corpo del Pixel 9A sembra seguire le linee dei modelli Pixel 9 e degli attuali iPhone, con cornici sottili attorno allo schermo. Questa scelta stilistica potrebbe indicare una volontà di Google di allinearsi alle tendenze del mercato, pur mantenendo alcuni elementi distintivi.

Secondo le indiscrezioni, il Pixel 9A potrebbe essere lanciato con Android 15 preinstallato e potrebbe essere l'ultimo dispositivo Google a utilizzare un chip Tensor basato su tecnologia Samsung. Si prevede che Google passi infatti alla produzione di processori TSMC a partire dal 2025.

Per quanto riguarda la data di uscita, Google solitamente presenta i suoi smartphone della serie A in primavera, durante l'evento Google I/O. Tuttavia l'attesa potrebbe essere più breve del previsto. L'azienda ha quest'anno anticipato notevolmente l'uscita dei Pixel Serie 9 e non ci stupirebbe vedere il Pixel 9A in uscita già entro la fine dell'anno, proprio in concomitanza con la pubblicazione di Android 15, anche su Google Pixel 9, Pro, XL e Fold

Voi che cosa ne pensate? Vi sembra credibile questa previsione? E preferivate la barra per le fotocamere oppure questo nuovo design è più in linea con i vostri gusti? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.