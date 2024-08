Android 15: ecco quando potrebbe arrivare la versione finale, anche su Google Pixel 9, Pro, XL e Fold

La timeline di Android 15

Google ha da tempo avviato il processo di rilascio delle versioni preliminari di Android 15, attualmente in fase beta. L'ultima versione, la Beta 4, è stata resa disponibile lo scorso luglio e ha segnato un passo importante verso la stabilità della piattaformadopo che a giugno era uscita la Beta numero 3. Questo aggiornamento è compatibile con diversi dispositivi Pixel, tra cui Pixel 6, 7, 8, Pixel Tablet e Pixel Fold, ed è progettato per permettere agli sviluppatori di app di testare le loro applicazioni in vista del rilascio ufficiale.

La nuova timeline di Android 15

Per chi non possiede un dispositivo compatibile, ma è curioso di provare le nuove funzionalità, Google offre la possibilità di utilizzare l'Android Emulator in Android Studio. Questo strumento consente di simulare il funzionamento di un dispositivo Android e testare in anteprima le novità di Android 15.

Se consideriamo il calendario di rilascio di Android 15, possiamo notare un pattern simile a quello delle versioni precedenti. Le anteprime per sviluppatori sono state lanciate all'inizio dell'anno, seguite dalle varie beta che hanno affinato il sistema operativo. La Beta 4, in particolare, ha confermato la stabilità della piattaforma, un chiaro segnale che il rilascio finale è ormai vicino. Anche se Google non ha ancora annunciato ufficialmente la data esatta, è probabile che la versione stabile di Android 15 possa arrivare già entro il prossimo mese.

È interessante notare come Google abbia mantenuto una certa coerenza nel timing dei suoi rilasci. Android 14, per esempio, è stato lanciato in concomitanza con l'uscita della serie Pixel 8. Tuttavia, quest'anno, la serie Pixel 9 è stata rilasciata con Android 14 ancora installato, suggerendo che Android 15 arriverà leggermente in ritardo, ma comunque entro l'autunno. Questa scelta potrebbe essere dovuta alla necessità di affinare ulteriormente il sistema operativo, garantendo così un'esperienza utente ottimale fin dal primo giorno.

Con il rilascio di Android 15 ormai imminente, gli utenti devono solo pazientare un po' di più prima di poter aggiornare i propri dispositivi. Google sembra seguire un percorso consolidato, assicurando che ogni dettaglio sia curato prima del lancio ufficiale. E voi siete curiosi di sapere quali saranno le novità?