The Beast is Coming, Keighley condivide un teaser per la Gamescom: è forse legato a Dying Light?

Geoff Keighely, organizzatore della Opening Night Live della Gamescom, ha condiviso tramite il proprio profilo Twitter un nuovo video teaser chiamato The Beast is Coming (letteralmente, La Bestia sta arrivando).

Il suo tweet, che potete vedere poco sotto, dice semplicemente di collegarli alla diretta della ONL prevista per le 20:00 (ora italiana) del 20 agosto. Il video, invece, mostra delle riprese live action di una donna in un bosco che corre e salta allegramente. Poi però la ripresa cambia registro quando qualcosa fa rumore in mezzo agli alberi. La donna si ritrova a scappare e alla fine trova un uomo morto in una gabbia. Il video si chiude con lei che chiede aiuto.

Ufficialmente non abbiamo indizi su cosa sia "The Beast is Coming", ma in rete i fan stanno già facendo alcune speculazioni.