Resident Evil Requiem verrà mostrato all'Opening Night Live della Gamescom 2025 con "un nuovo sguardo esclusivo": lo ha annunciato Geoff Keighley, presentatore dell'evento che verrà trasmesso il prossimo 19 agosto a partire dalle 20.00.

"L'incubo non è finito", ha scritto Keighley in un post pubblicato sui social. "Siate testimoni di un nuovo, esclusivo sguardo a Resident Evil Requiem - solo durante l'Opening Night Live della Gamescom, che verrà trasmessa martedì 19 agosto."

Sappiamo già che il prossimo capitolo della serie survival horror prodotta da Capcom sarà presente sullo showfloor della Gamescom con una demo giocabile, ma la presentazione nel corso dell'Opening Night Live potrebbe rivelare nuovi dettagli sul gioco.

Si tratterà dunque di un momento molto interessante per i tantissimi fan di Resident Evil, che potranno scoprire qualcosa di più sull'avventura che vedrà come protagonista l'agente FBI Grace Ashcroft, un personaggio completamente inedito.