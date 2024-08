Google presenta gli smartphone Android Pixel 9: le specifiche tecniche, i prezzi italiani e le differenze tra i modelli

Dopo diverse settimane di indiscrezioni, teaser trailer e voci di corridoio, finalmente Google in occasione dell'evento Made by Google di stasera ha tolto ufficialmente il velo alla sua nuova serie di smartphone Android Pixel 9, che comprende rispettivamente Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL, eccezion fatta per Google Pixel 9 Pro Fold, che non sarà disponibile per il territorio italiano e di cui vi rimandiamo al nostro articolo per ulteriori informazioni.

La compagnia ha confermato 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, garantendo così una maggiore durabilità nel tempo. Le specifiche tecniche annunciate da Google vanno a confermare grossomodo gran parte delle informazioni trapelate nel corso di queste settimane: scopriamole insieme, confrontando le differenze tra i diversi modelli.

Google Pixel 9: specifiche tecniche e colorazioni Partiamo prima di tutto dal modello "base", Google Pixel 9: il nuovo smartphone presenta un display Actua OLED a 422 PPI da 6,3 pollici di diagonale e aspect ratio da 20:9, con risoluzione 1080 x 2424 pixel e un picco massimo di luminosità fissato a 1800 nit, superando del 35% il modello precedente. Il display è inoltre protetto dal vetro Gorilla Victus 2, presente anche sulla parte posteriore dello smartphone. Il supporto all'HDR consente inoltre di avere il massimo del contrasto per ogni contenuto multimediale. Con Google Pixel 9 sarà possibile scattare foto straordinarie, grazie alla presenza del sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da una nuova fotocamera ultrawide da 48 megapixel, che consente di effettuare dei primi piani con Macro. Il design dello smartphone è stato completamente rinnovato, con il retro in vetro opaco e le parti laterali in metallo lucido. Google Pixel 9 Il vero e proprio cuore di Google Pixel 9 è rappresentato dal suo processore Google Tensor G4, che abbinato a 12 GB di RAM garantisce delle ottime prestazioni. Grande focus è stato riservato a Gemini, l'intelligenza artificiale proprietaria di Google, che dà accesso a numerose funzionalità interessanti. Tra tutte, ricordiamo in particolare "Aggiungimi", che consentirà di aggiungere un soggetto all'interno di una foto precedentemente scattata senza di lui, riuscendo così a includere anche il fotografo. Menzione d'onore anche per Gemini Live, che permetterà di interagire in maniera ancor più naturale con l'intelligenza artificiale di Google per richieste di qualsiasi tipo, dalla ricerca di un regalo fino all'organizzazione di un'uscita con amici. Miglioramenti previsti anche per l'app Meteo, che presenterà delle informazioni ancor più accurate che in passato, grazie al contributo di Gemini Nano per la creazione di report quotidiani. Lo smartphone sarà disponibile in due tagli di storage, 128 GB e 256 GB. Vi ricordiamo infine che Google Pixel 9 sarà disponibile nelle colorazioni Nero ossidiana, Grigio creta, Verde matcha e Rosa peonia.

Google Pixel 9 Pro: specifiche tecniche e colorazioni La principale novità di Google Pixel 9 Pro rispetto al modello base è la presenza di 16 GB di RAM, che si traducono in prestazioni ancora più performanti rispetto al modello standard e dello scorso anno. Sebbene la diagonale e l'aspect ratio siano condivisi con Google Pixel 9, il display in questo caso è di tipologia Super Actua e presenta una densità di 495 PPI. Differenze sostanziali previste anche per il comparto fotocamere con la presenza aggiuntiva del teleobiettivo da 48 megapixel e zoom 5x, oltre allo zoom ottico della fotocamera principale che arriva ad un massimo di 10x. Molto interessante anche la presenza della funzionalità Zoom ad alta definizione da 30x. Google Pixel 9 Pro Una delle caratteristiche più interessanti di Google Pixel 9 Pro rispetto al modello standard è rappresentato dall'abbonamento gratuito per un anno a Google One AI Premium, che permette di avere immediato accesso a Gemini Advanced e ben 2 TB di spazio d'archiviazione in cloud. A differenza del modello base, Google Pixel 9 Pro presenterà 4 tagli di memoria, da 128 GB, 256 GB, 512 GB e infine 1 TB.

Google Pixel 9 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Nero Ossidiana, Grigio Creta, Grigio Verde e infine Rosa Quarzo.

Google Pixel 9 Pro XL: specifiche tecniche e colorazioni Com'è facile intuire dal nome, il punto di forza di Google Pixel 9 Pro XL è rappresentato senz'ombra di dubbio dal display Super Actua da 171 millimetri, che presenta in questo caso una diagonale da 6,8 pollici, con risoluzione 1344 x 2992 pixel e una densità pari a 486 PPI. Il peso è leggermente aumentato rispetto ai due modelli sopracitati, attestandosi a 221 grammi. Google Pixel 9 Pro XL Salto in avanti previsto anche per l'autonomia, grazie alla batteria da 5060 mAh di capacità e una funzionalità di ricarica rapida più performante rispetto agli altri due modelli, con il 70% di ricarica raggiungibile in appena 30 minuti. Previsti anche in questo caso i 4 tagli di memoria da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Similmente al "fratello minore", Google Pixel 9 Pro XL sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Nero Ossidiana, Grigio Creta, Grigio Verde e infine Rosa Quarzo.