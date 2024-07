Pixel 9 Pro Fold: l'Italia esclusa dal lancio del nuovo pieghevole Google, ed ha perfettamente senso

Google ci ha dato un primo assaggio dei nuovi Pixel 9, ma con una sorpresa amara per il mercato italiano: il tanto atteso Pixel 9 Pro Fold non sarà disponibile nel nostro Paese. La notizia non è arrivata da un comunicato ufficiale, ma è di fatto confermata dall'assenza del modello pieghevole sul sito ufficiale italiano di Google.

La pagina teaser italiana conferma la disponibilità di Pixel 9 Pro a partire dal 13 agosto, ma il Pixel 9 Pro Fold è assente, a differenza di quanto mostrato sui siti di altri paesi europei come Francia, Danimarca e Germania, ma anche Australia, Canada, Giappone, Singapore, Taiwan, Regno Unito e, ovviamente Stati Uniti d'America. Il teaser è arrivato qualche giorno fa, quando Google ha deciso di svelare anche il Pixel 9 Pro Fold per evitare nuovi leak.

La decisione di escludere l'Italia dal lancio del Pixel 9 Pro Fold sembra essere legata al basso potere d'acquisto del nostro Paese rispetto ad altri mercati europei. Secondo le indiscrezioni, i prezzi dei nuovi Pixel subiranno un aumento, con il modello pieghevole che potrebbe raggiungere i 2200 euro. Una cifra considerevole, soprattutto per un marchio come Pixel che fatica ancora a decollare in Italia.

La pagina del Google Store USA a confronto con la stessa pagina in Italia

Google potrebbe aver valutato che chi è disposto a spendere una cifra così elevata per uno smartphone pieghevole si rivolgerà probabilmente a Samsung, leader nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Questa scelta strategica, seppur comprensibile dal punto di vista commerciale, lascia l'amaro in bocca agli appassionati italiani che speravano di poter mettere le mani sul nuovo gioiello tecnologico di Google.

L'esclusione dell'Italia dal lancio del Pixel 9 Pro Fold è insomma assolutamente sensata, ma solleva interrogativi sul futuro del mercato degli smartphone pieghevoli nel nostro Paese. La decisione di Google, dettata da considerazioni economiche, potrebbe infatti rallentare la diffusione di questa tecnologia in Italia, limitando le scelte dei consumatori e favorendo la posizione dominante di altri produttori come Samsung.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.