Google svela anche il Pixel 9 Pro Fold per evitare nuovi leak

Google ha sorpreso tutti, svelando in anticipo anche il Pixel 9 Pro Fold attraverso un breve video teaser legato a Gemini, la sua intelligenza artificiale. Nonostante i numerosi leak che avevano già anticipato dettagli sul dispositivo, Google ha deciso di prendere l'iniziativa e confermare il design e il nome del suo prossimo smartphone pieghevole Android.

Il video teaser, seppur breve, offre uno sguardo al design del Pixel 9 Pro Fold, mostrando chiaramente il modulo della fotocamera posteriore con lenti impilate, lo schermo esterno e la cerniera. Il teaser conferma anche il nome ufficiale del dispositivo, mettendo a tacere le voci che circolavano online.

Google ha deciso di rivelare il Pixel 9 Pro Fold in anticipo, dopo una serie di fughe di notizie che avevano rivelato il telefono in dettaglio, inclusi video e confronti con altri dispositivi. L'azienda ha in programma di presentare ufficialmente la nuova linea Pixel 9, incluso il Pixel 9 Pro Fold, durante l'evento "Made by Google", che si terrà il 13 agosto.

Nelle scorse ore un un breve video teaser aveva mostrato un'anteprima anche del Pixel 9 Pro, confermandone il nome e sottolineando l'importanza dell'intelligenza artificiale Gemini nel nuovo dispositivo. Il teaser, seppur breve, ha offerto uno sguardo al design del telefono, mostrando il modulo della fotocamera posteriore con lenti impilate.

All'evento "Made by Google" vedremo il Pixel 9 Pro Fold, il Pixel 9 Pro, il Pixel 9, il Pixel Watch 3 e probabilmente altre novità. Per avere la conferma ufficiale delle specifiche tecniche di tutti i dispositivi dovremo attendere agosto, ma già sappiamo che probabilmente Google Pixel 9 e iPhone 16 Pro avranno lo stesso display.

E voi che cosa ne pensate del nuovo Pixel 9 Pro Fold? Siete curiosi di scoprire tutte le sue caratteristiche? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.