Lo studio di Mortal Kombat ha licenziato tutti gli sviluppatori dei giochi mobile, Onslaught chiude

Al momento non non è dato sapere quale sarà il destino di Mortal Kombat Mobile e Injustice 2 Mobile : entrambi i titoli sono stati sviluppati e supportati dalle stesse persone che NetherRealm Studios ha appena licenziato.

"Siamo spiacenti di informarvi che Mortal Kombat: Onslaught chiuderà a ottobre ", si legge nel post pubblicato dal profilo Twitter del gioco. "È stato un onore poter creare questo gioco per la nostra Kommunity e apprezziamo l'entusiasmo dimostrato dai fan. Nelle prossime settimane forniremo i dettagli sulle tempistiche della chiusura."

Continua il drammatico trend dei licenziamenti

La notizia della dismissione del team mobile di NetherRealm Studios arriva a poche ore dalla presentazione di Takeda Takahashi come combattente aggiuntivo di Mortal Kombat 1, e per il momento il producer Ed Boon non ha ancora affrontato la questione sui social.

Immaginiamo che dietro questi licenziamenti ci siano motivazioni economiche, nello specifico l'impossibilità di sostenere ulteriormente i progetti mobile del team, che evidentemente non stanno producendo gli incassi sperati, o almeno non più rispetto ai primi mesi.

La cosa certa è che sono ormai tantissimi mesi che riportiamo notizie di licenziamenti nell'ambito di quello che si pone probabilmente come uno dei periodi più difficili di sempre per l'industria videoludica.