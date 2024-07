Mortal Kombat 1 accoglie Takeda Takahashi come combattente aggiuntivo, con un nuovo video gameplay

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, incentrato su Takeda Takahashi, ovvero il nuovo combattente aggiuntivo che va ad aggiungersi al roster del picchiaduro di NetherRealms, sempre più ampio.

Il video gameplay fornisce dunque una presentazione per Takeda Takahashi, mostrandone l'aspetto e le caratteristiche specifiche, sia per quanto riguarda lo stile di combattimento che gli elementi di gioco, andando a rappresentare una nuova proposta interessante tra le scelte possibili in termini di lottatori in Mortal Kombat 1.

Takeda Takahashi si unirà al roster del gioco dal 23 luglio in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, per poi essere disponibile per tutti dal 30 luglio.