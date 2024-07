Echo Spot, il nuovo smart speaker di Amazon in offerta anticipata per i clienti Prime

Manca ormai poco più di una settimana a Prime Day, previsto per il prossimo 16 luglio, ma questo non ha fermato di certo Amazon dal proporre diverse offerte ad accesso anticipato per i suoi clienti Prime. Questi possono infatti acquistare in esclusiva temporanea il nuovissimo Echo Spot con un ottimo sconto del 42%, a confronto dell'originale prezzo di listino.

Se sei interessato ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. Il nuovo Echo Spot è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Nero, Bianco o Blu, in base alle tue preferenze. Echo Spot è in vendita anticipata per i clienti Prime a soli 54,99 euro, contro i 94,99 euro del prezzo più basso di recente, permettendoti di risparmiare 40 euro. Si tratta di un prezzo promozionale esclusivo in vista del lancio ufficiale del prodotto: ti ricordiamo che l'offerta termina il prossimo 17 luglio, fino ad esaurimento scorte.