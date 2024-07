Fire TV Stick 4K e 4K Max sono in sconto per il Prime Day di Amazon al prezzo minimo storico

Tra le offerte del Prime Day troviamo anche molti prodotti realizzati da Amazon a prezzi vantaggiosi in esclusiva per gli abbonati a Prime. Ad esempio, troviamo in promozione Fire TV Stick 4K e 4K Max scontati rispettivamente del 37% e del 41%. Se siete interessati a questo prodotto, potrete acquistarlo a questo indirizzo, oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Il prezzo standard di Fire TV Stick 4K è di 69,99 euro, mentre quello attualmente in promozione è di 36,99 euro. La versione MAX, invece, solitamente è prezzata 79,99 euro, mentre al momento è possibile acquistarla a 46,99 euro. In entrambi i casi si tratta del prezzo minimo storico. Ovviamente, il prodotto è venduto e spedito da Amazon.