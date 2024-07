Alcuni sviluppatori di Baldur's Gate 3 sono stati spostati dalla Russia per non essere arruolati in guerra

Vincke ha spiegato che, in quel periodo, il team si è ritrovato a " lottare con le ambasciate " per cercare di ricollocare parte dello staff, in modo da scongiurare il rischio di un coinvolgimento nella guerra contro l'Ucraina.

In base a quanto riferito dal capo del team, durante lo sviluppo del capolavoro di Larian è stato chiuso lo studio con base a San Pietroburgo, in Russia, proprio per spostare parte del personale in modo che non venisse costretta a prendere parte alla guerra.

Tra i retroscena svelati da Swen Vincke, CEO di Larian, sullo sviluppo di Baldur's Gate 3 , ci sono anche gli sforzi fatti dal team per cercare di evitare che alcuni sviluppatori in Russia venissero arruolati nella guerra contro l'Ucraina .

Una questione internazionale

"La decisione venne presa all'istante: non possiamo rimanere qui", ha spiegato Vincke, raccontando l'accaduto.

"Avevamo bisogno di spostare le persone perché, per come si stavano mettendo le cose, c'era la possibilità di una mobilitazione in arrivo, e questo poteva significare che parte del nostro team dovesse andare in guerra".

È partita dunque una strategia che ha coinvolto diversi rami di Larian e che è riuscita nell'intento di spostare parte dello staff in modo da metterlo al sicuro da eventuali richiami, una cosa di cui Vincke dice di essere piuttosto orgoglioso, visto che è risultata nello spostamento del 90% del team dalla Russia.

Peraltro non è ben chiaro come possa configurarsi una manovra del genere in termini di diritto internazionale, considerando come si sono evolute le cose, ma probabilmente lo spostamento è stato fatto con largo anticipo da Larian e prevede che gli interessati non tornino in Russia, ma per il momento questo è tutto quello che sappiamo al riguardo.