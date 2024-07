Il "primo" emulatore PC per iPhone e iPad: UTM SE sbarca su App Store!

L'arrivo di UTM SE sull'App Store apre nuove prospettive per il gaming su iOS, ampliando l'offerta di titoli disponibili e offrendo agli utenti la possibilità di riscoprire classici del passato. L'emulatore rappresenta inoltre un'opportunità per gli sviluppatori di portare vecchi giochi su una nuova piattaforma, raggiungendo un pubblico più vasto.

Apple ha dato il via libera a UTM SE, il primo emulatore di giochi PC per iOS e VisionOS, aprendo le porte del retrogaming ai dispositivi Apple. Questa app, basata sull'emulatore QEMU, permette di eseguire software e giochi classici per PC direttamente su iPhone, iPad e il visore Vision Pro.

Il primo di una lunga serie?

L'approvazione di UTM SE non è stata immediata. Ad aprile, infatti, Apple aveva aperto l'App Store agli emulatori di videogiochi e di "app di retro game console" con la possibilità di scaricare giochi, mentre a marzo aveva introdotto il supporto agli app store alternativi nell'Unione Europea per conformarsi alle norme del Digital Markets Act. Ma per la casa di Cupertino, "il PC non è una console", quindi Apple aveva inizialmente respinto l'app. Tuttavia, grazie al supporto del team di AltStore, l'emulatore è finalmente disponibile sull'App Store, gratuitamente.

Il tweet con sui UTM ha annunciato l'arrivo dell'emulatore su App Store

UTM SE supporta l'emulazione delle architetture x86, PPC e RISC-V, consentendo di eseguire software con interfaccia grafica VGA o a riga di comando. Gli appassionati di retrogaming potranno rivivere le emozioni dei vecchi giochi per PC direttamente sui loro dispositivi Apple. Va però ricordato che l'app può risultare molto pesante, quindi per eseguire tutti i giochi al meglio i dispositivi più adatti sono gli iphone 15 Pro (e successivi) o gli iPad con M1, M2 o M4.

UTM SE è solo l'inizio: l'apertura di Apple agli emulatori potrebbe portare all'arrivo di altre soluzioni simili sull'App Store, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco su iOS e VisionOS. Il retrogaming su dispositivi Apple potrebbe diventare un fenomeno sempre più diffuso, offrendo un modo divertente e coinvolgente di riscoprire il passato.

E voi che cosa ne pensate? Quali giochi vorreste giocare sui vostri dispositivi Apple? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.