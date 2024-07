Terminator Zero: primo trailer ufficiale e data di uscita per la nuova serie animata di Netflix

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Terminator Zero, la nuova serie animata basata sul celebre franchise fantascientifico che ha la data di uscita fissata per il 29 agosto 2024 sul servizio di streaming video.

Si tratta di una serie in stile anime prodotta dalla nota casa Production I.G., nota per una grande quantità di titoli celebri come i film su Patlabor, Ghost in the Shell, Jin-Roh, le serie FLCL, Kaiju No. 8 e anche animazioni per diversi videogiochi (Xenogears, Persona 5).

Come possiamo vedere anche dal primo trailer, anche in questo caso sembra essere una produzione di notevole livello, che peraltro riesce a riprendere alcune caratteristiche originali di Terminator ma filtrandole in un'ottica nuova, in grado di raccontare la guerra tra umani e macchine da un punto di vista differente e con una narrazione inedita.