The Witcher 4 arriverà prima del remake e del seguito di Cyberpunk 2077, ma l'attesa è ancora lunga

CD Projekt RED ha parecchi progetti in corso, ma ci sarà comunque da aspettare per ognuno di questi: mettendo un po' di ordine nella futura cronologia delle uscite, Pawel Sasko ha chiarito che il gioco nello stato di sviluppo più avanzato, e dunque quello che arriverà prima degli altri, è The Witcher 4, o come si chiamerà il nuovo capitolo della serie, destinato ad aprire un nuovo arco narrativo.

Si farà comunque attendere ancora a lungo, forse qualche anno, ma il nuovo The Witcher è il gioco che arriverà per primo fra i nuovi progetti maggiori di CD Projekt RED, superando dunque il Remake di The Witcher e il seguito di Cyberpunk 2077, che comunque sono già in produzione, a diversi livelli presso la compagnia polacca.

Sasko ha riferito la questione durante una puntata del podcast Flow Games, durante la quale ha spiegato che lo sviluppo di Polaris, ovvero il nuovo capitolo di The Witcher, è quello che ha l'attenzione maggiore ora presso CD Projekt RED.