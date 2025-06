Il team di The Witcher 4 ha ancora tanto da mostrare di Ciri e delle sue caratteristiche in futuro

In quanto allieva di Geralt, Ciri era destinata a diventare il personaggio principale prima o poi, e dopo un'intera trilogia dedicata a Geralt di Rivia è naturale che il cambio sia avvenuto con The Witcher 4, il quale è destinato a dare il via a un nuovo arco narrativo.

Continuano a esserci opinioni contrastanti sul cambio di protagonista, con molti utenti che non hanno preso bene il pensionamento di Geralt e il passaggio di testimone a Ciri, nonostante questo sia in effetti completamente giustificato sia dalla storia della trilogia precedente che dai libri stessi che fanno da materiale di partenza.

Ciri convincerà anche gli scettici, per CD Projekt RED

In precedenza, l'attore Doug Cockle aveva invitato i polemici a "leggere i dannati libri" per mettere a tacere le critiche sulla presenza di Ciri, ma oltre alla scelta della protagonista ci sono state anche altre polemiche sui presunti cambiamenti al suo aspetto.

In verità, molte critiche sono già rientrate in seguito alla recente presentazione della demo di gameplay di The Witcher 4 andata in scena allo State of Unreal, che ha convinto un po' tutti nonostante si trattasse appunto solo di una dimostrazione tecnica e non del gameplay vero e proprio, a quanto pare.

In ogni caso, gli sviluppatori tengono a specificare che ci saranno molti altri aspetti di Ciri che verranno mostrati nel prossimo futuro, svelando gradualmente The Witcher 4 e la sua protagonista in altre occasioni.

Il team ha riferito di averla "mostrata in varie situazioni, con due stati emotivi molto distinti tra loro", come riferito dal production manager Jan Hermanowicz, ma che "ci sono molte, molte altre parti di lei che verranno mostrate in futuro".

Da questo punto di vista, CD Projekt RED è alquanto sicura della scelta fatta con la nuova protagonista: "Quando il gioco sarà uscito, sarete in grado di vedere con i vostri occhi e di abbracciare pienamente il suo personaggio, la sua storia. E credo che quello sarà il momento di esprimere opinioni e prendere decisioni".