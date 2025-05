Se pensate che The Witcher 4 sia "woke" siete "semplicemente stupidi", leggete "i dannati libri"

Questo tipo di discussioni proliferano in rete e anche Doug Cockle, il doppiatore di Geralt (che sarà in qualche misura presente nel gioco), ha detto la propria a riguardo.

Una fetta dei videogiochi mondiali ha reagito male alla cosa, affermando che questo capitolo è "woke" , termine inglese col quale oramai viene additato qualsiasi prodotto che non ha come protagonista un uomo bianco e che include qualsiasi tema minimamente legato all'inclusività.

A meno che abbiate evitato il mondo dei videogiochi per qualche tempo, sapete bene che The Witcher 4 avrà come protagonista Ciri. La ragazza è già stata parte di The Witcher 3, anche come personaggio giocabile, ma ora avrà un ruolo centrale.

Le parole del doppiatore di Geralt su The Witcher 4

Cockle ha parlato con Fall Damage e ha affermato che chiunque pensi che The Witcher 4 è "woke" perché Ciri è protagonista è "semplicemente stupido".

Ha spiegato che i fan di The Witcher che la pensano in questo modo dovrebbero "leggere i dannati libri", ovvero la fonte di ispirazione dei videogiochi. Le opere di Andrzej Sapkowski danno infatti grande spazio a Ciri con anche varie sequenze dal suo punto di vista.

Dopo una trilogia di giochi con protagonista Geralt, secondo Cockle abbiamo oramai "visto la fine del viaggio" dello strigo. Il doppiatore celebra Ciri e il fatto che sia la protagonista di The Witcher 4. "Se si leggono i libri, si capisce perché CD Projekt ha scelto questa strada", ha detto Cockle. "C'è un intero mondo ricco di cose da esplorare con Ciri, cose che non hanno mostrato quando l'hanno inserita in The Witcher 3, perché la storia era incentrata su Geralt. Ma lei accenna a questi dettagli".

"Se pensate che sia una cosa 'woke', leggete quei dannati libri... sono belli, prima di tutto. E in secondo luogo, non penserete più che sia così 'woke'", ha detto.

Le critiche però arrivano e non a caso il team di The Witcher 4 non è preoccupato per il gameplay, ma dal dovervi convincere a giocare come Ciri.