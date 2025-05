Acer presenta ufficialmente i nuovi monitor da gaming Nitro e Predator, con specifiche e prezzi

In occasione del Computex 2025 che si sta tenendo in queste ore, Acer ha avuto modo di presentare ufficialmente i nuovi modelli di monitor Nitro e Predator dedicati al gaming : scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.

Monitor Acer Predator QLED: specifiche tecniche e prezzi

I nuovi monitor Acer Predator QLED sono pensati appositamente per i giocatori più esigenti. Partiamo prima di tutto dal modello Acer Predator X27U F5, che offre un display QD-OLED da 27 pollici di diagonale, dotato di certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500, in grado di garantire una resa cromatica fedele per ogni contenuto multimediale. Ottima anche la frequenza d'aggiornamento da 500 Hz, soprattutto per i titoli più movimentati e dinamici. Il monitor Acer Predator X27 X vanta invece un display QD-OLED con frequenza d'aggiornamento pari a 240 Hz, oltre che la certificazione VESA Display HDR TrueBlack 400 che ne migliora significativamente la gamma dinamica. Entrambi i modelli presentano tempi di risposta ridotti al minimo, pari ad appena 0,03 millisecondi, così da garantire un'esperienza di gioco ottimale, soprattutto in multiplayer competitivo online.

Monitor Acer Predator QLED

Per chi fosse interessato ad acquistarli, il modello Acer Predator X27U F5 sarà disponibile in Italia nel corso del quarto trimestre del 2025, con un prezzo di partenza fissato a 949 euro. Di contro, il modello Acer Predator X27 X sarà disponibile anch'esso entro la fine del 2025, con un prezzo suggerito pari a 1099 euro.