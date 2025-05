OnePlus Pad 3: annunciata la data d'uscita, il tablet monterà lo Snapdragon 8 Elite

Una nuova era per il mercato dei tablet sta per iniziare in casa OnePlus. L'azienda cinese ha da poco annunciato la data d'uscita del suo nuovo tablet, il OnePlus Pad 3. Il lancio avverrà in una serie di mercati selezionati e, da quanto emerge, questo dispositivo sarà una versione ribrandizzata del OnePlus Pad Pro 2, una variante dello stesso tablet lanciata sul mercato in Cina all'inizio del mese. Tra le caratteristiche tecniche più interessanti va segnalata la presenza, sotto la scocca, del processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Inoltre, questo tablet sarà disponibile in una finitura Storm Blue.

Data d'uscita e caratteristiche tecniche E dunque, la data d'uscita è segnata per il prossimo 5 giugno 2025. I pre-order sono già stati aperti e in particolar modo, per gli utenti statunitensi è disponibile una promo che prevede la possibilità di vincere gratuitamente il OnePlus 13R, smartphone che abbiamo analizzato in una nostra recensione. Android 16 rivoluzionerà la modalità split-screen "copiando" OnePlus Lato hardware va sottolineata, dunque, la già citata presenza dello Snapdragon 8 Elite che vedrà, al suo fianco, probabilmente fino a 16GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. SoC del OnePlus Pad 3: Snapdragon 8 Elite Il display, considerando che si tratta di una ribrandizzazione del OnePlus Pad Pro 2 lanciato in Cina, potrebbe essere da 13,2" con una risoluzione di 2.400 x 3.392 pixel, un refresh rate da 144Hz , una luminosità di picco da 900 nits e supporto al dolby vision.