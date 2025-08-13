AirPods, in arrivo le traduzioni in tempo reale direttamente nelle orecchie

Prime lingue e modelli compatibili

Le immagini scoperte all'interno del sistema mostrano riferimenti a inglese, francese, tedesco e portoghese come lingue inizialmente supportate, con la possibilità che l'elenco venga ampliato in seguito. La funzione sarebbe compatibile con AirPods Pro 2 e AirPods 4, mentre il supporto per modelli precedenti, come AirPods Max, resta incerto fino all'annuncio ufficiale. Non è chiaro inoltre se Apple limiterà la funzione a versioni specifiche, ad esempio quelle con USB-C o con cancellazione attiva del rumore.

La traduzione in tempo reale tramite auricolari non è una novità assoluta: Google e Samsung hanno già introdotto funzioni simili rispettivamente con Pixel Buds e Galaxy Buds. Tuttavia, l'eventuale debutto sugli AirPods potrebbe avere un impatto ben più ampio grazie alla loro diffusione. Secondo Canalys, nel primo trimestre del 2025 Apple deteneva il 23% del mercato globale TWS, davanti a Xiaomi (11,5%), Samsung (7%), Huawei (6%) e boAt (5%).