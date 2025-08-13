Marvel Rivals arriva anche su PS4? Nei server PlayStation è spuntata la versione old-gen

Marvel Rivals è disponibile su PC e su console di attuale generazione, ma gli utenti di PS4 sono ancora molti e molto attivi: avranno mai la possibilità di giocare (e spendere i propri soldi) con il free to play online?
Sebbene manchi una risposta ufficiale, pare che sì, una versione PS4 di Marvel Rivals potrebbe essere in arrivo.
Cosa è stato scoperto su Marvel Rivals
L'informazione proviene da PlayStation Game Size, un profilo che si occupa di scandagliare i server del PlayStation Store alla ricerca di nuove informazioni sui giochi in arrivo.
In un nuovo post sui social, PlayStation Game Size ha semplicemente condiviso una immagine di Marvel Rivals con la scritta "Marvel Rivals - PS4": di norma questo significa che ha scovato nei server un qualche riferimento a tale versione del videogioco.
Afferma però che "spera che non venga mai pubblicato", forse perché teme che la versione PS4 del gioco faticherebbe a tenere il passo con quelle di attuale generazione, costringendo il team ha porre grossi limiti alla qualità grafica per mantenere prestazioni adeguate.
Ovviamente questa non va presa come una conferma ufficiale, ma come un rumor: non è affatto detto che i dettagli trovati nel server di PlayStation poi portino veramente alla pubblicazione del gioco; potrebbe trattarsi di una versione di test per uso interno e che alla fine gli autori decidano di cancellarla.
Ricordiamo infine che Marvel Rivals ha da poco accolto Blade.