Spuntano le casse premio in Marvel Rivals, scoperta nei file di gioco

Presto nell'hero shooter Marvel Rivals potrebbero essere aggiunte le famigerate casse premio, che sono spuntate nei file di gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/09/2025
Uno dei personaggi di Marvel Rivals
Marvel Rivals
Marvel Rivals
Pare proprio che presto in Marvel Rivals saranno introdotte le famigerate casse premio, o loot box per dirla all'inglese. Per adesso non ci sono annunci ufficiali in merito, ma sono stati scoperti dei riferimenti abbastanza chiari nei file di gioco.

Per chi non lo conoscesse, Marvel Rivals è un hero shooter free-to-play che ha fatto dei grandi risultati lo scorso anno, vantando 10 milioni di giocatori poco dopo l'arrivo sul mercato.

Gioco d'azzardo in arrivo

Il successo di Marvel Rivals è dovuto in buona parte al supporto di NetEase, che sin dalla sua uscita ha garantito aggiornamenti frequenti pieni di nuovi contenuti. Marvel Rivals vanta attualmente 41 personaggi diversi tra cui scegliere, con altri due in arrivo con la Stagione 4. Proprio da uno degli ultimi aggiornamenti è giunta l'informazione delle casse premio.

L'account X RivalsInfo, che si occupa di notizie legate a Marvel Rivals, ha suggerito che NetEase Games stia pianificando di aggiungere le casse premio al gioco. Secondo il post, i file della Stagione 4 contengono riferimenti ai cosiddetti "Mysteries", che è stato confermato essere il nome in codice delle casse premio.

L'analisi dei dati ha fatto scoprire anche riferimenti a un vecchio sistema di Rivals legato alle casse premio. Il post non ha condiviso alcun dettaglio su una potenziale data di lancio delle casse premio di Marvel Rivals, a parte il fatto che sono presenti nei file della Stagione 4.

Le casse premio sono da sempre un sistema di monetizzazione considerate controverso, per via della sua vicinanza al gioco d'azzardo. Vedremo, nel caso, come saranno implementate in Marvel Rivals.

