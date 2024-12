Noi, che eravamo tra quei dieci milioni di giocatori, ma che lo avevamo anche provato in beta, avevamo sentito il profumo delle grandi occasioni, ma ora starà a NetEase fare del suo meglio per cavalcare questo successo per nulla scontato in un momento in cui il pubblico volubile si entusiasma e si annoia nel giro di un paio di aggiornamenti. Per intenderci, questa nostra recensione di Marvel Rivals si riferisce alle condizioni del gioco al lancio, ai contenuti e alla qualità del gameplay, lasciando un attimo da parte le considerazioni sull'esperienza competitiva e sugli aspetti più sofisticati del gioco. Insomma, risponderemo alla domanda: è divertente?

Nelle ultime ore è saltato fuori che Marvel Rivals - disponibile da qualche giorno su PC Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S - avrebbe totalizzato qualcosa come dieci milioni di giocatori nell'arco del weekend di lancio, un numero impressionante per chi (compresi noi, lo ammettiamo) lo aveva bollato come un semplice clone di Overwatch . Qualcuno sui social ha ipotizzato che il merito sia tutto del marchio Marvel... che però, in un passato neanche troppo remoto, non è riuscito a tenere a galla produzioni del calibro di Marvel's Avengers, Guardians of the Galaxy o Midnight Suns. Quindi qualcosa di buono questo nuovo shooter doveva pure averlo.

Uno shooter sorprendente

Qualche giorno fa, l'ex presidente di Blizzard Mike Ybarra ha criticato aspramente Marvel Rivals per le sue palesi somiglianze con Overwatch, compreso il nome di un personaggio - Black Widow - che secondo lui avrebbe voluto fare il verso alla loro originalissima Widowmaker. Ybarra sembrava completamente ignorare che i suoi collaboratori si erano ispirati proprio alla Vedova Nera apparsa per la prima volta in un albo Marvel del '64 (Tales of Suspense #52, per l'esattezza) e, pur avendo cancellato il tweet in un secondo momento, è riuscito indirettamente a imbarazzare Blizzard e a rimarcare una specie di cerchio autoreferenziale.

Moon Knight è uno degli eroi più mobili e letali

Insomma, qualcosa di vero nelle parole di Ybarra c'è perché, a conti fatti, NetEase si è più che ispirata a Overwatch quando ha disegnato i kit dei suoi eroi, praticamente prendendo di peso quelli dello sparatutto a squadre Blizzard e spalmandoli su un roster iniziale di trentatré personaggi: i giocatori di Overwatch riconosceranno la maggior parte delle abilità e delle armi, dalla fionda a rimbalzo di Squirrel Girl che richiama il lanciagranate di Junkrat, al kit di Star-Lord che ricorda in un'insolita combinazione quelli di Tracer e Soldato-76, passando per la Ultra di Psylocke che è praticamente la Spada del Drago di Genji, lo stile di combattimento di Venom che fa il verso a quello di Winston o la stessa visuale di precisione della Vedova Nera che la rende una Widowmaker di serie B visto che i colpi alla testa in Marvel Rivals sono meno letali.

E abbiamo fatto giusto qualche esempio anche se ce ne sarebbero tanti altri: Magneto che si gioca come Sigma che era ispirato proprio a Magneto, Adam Warlock che cura pressappoco come Zenyatta, Cloak & Dagger che praticamente sono Moira e così via. Insomma, ci siamo capiti, è difficile dire dove finisca l'ispirazione e inizi la scopiazzatura.

Psylocke è una ninja perfetta per fiancheggiare i nemici più deboli

Sta di fatto che NetEase ha dimostrato di aver compreso veramente gli eroi che ha inserito nel roster e di essere riuscita a costruire dei kit su misura che ne rispettano le fonti fumettistiche o cinematografiche che siano: il grande merito di Marvel Rivals per certi versi sarebbe proprio questo, cioè quello di mettere nelle mani dei giocatori le controparti videoludiche più fedeli possibili ai loro eroi preferiti. Grazie alla visuale in terza persona - che lo distingue dalla stragrande maggioranza degli altri shooter - e a un sistema di controllo intuitivo e reattivo, Marvel Rivals si gioca che è un piacere e in un attimo si volteggia sopra le mappe nei panni di Spider-Man o Venom, si salta e si corre sulle pareti impersonando Iron Fist o più semplicemente si spara a tutto quello che si muove con le armi del Punisher.

Mentre eroi come Wolverine - aggiunto peraltro all'ultimo minuto prima del lancio - stabiliscono un interessante precedente in vista del prossimo titolo Insomniac tutto incentrato su di lui, altri dimostrano alcuni limiti di immaginazione necessari per non mandare tutto alle ortiche. Magneto è un esempio eclatante: l'acerrimo amico-nemico degli X-Men è un tank fortissimo grazie alla sua possibilità di scudare sé stesso e i compagni di squadra mentre infligge parecchi danni, soprattutto in combinazione con Scarlet Witch, ma non può volare liberamente come farebbe la sua controparte originale altrimenti diventerebbe del tutto inarrestabile.

Magneto può proteggere se stesso e i compagni con i suoi scudi di energia

Nonostante questi accorgimenti comprensibili, Marvel Rivals arriva al lancio fortemente sbilanciato per un motivo completamente diverso. I kit di abilità che contraddistinguono i vari eroi sono intelligenti e studiati per garantire una buona varietà situazionale che non li inquadra strettamente in una determinata categoria - basti pensare all'adorabile squaletto Jeff che può curare efficacemente, ma dire anche la sua in attacco - ma i ruoli sono sbilanciati verso l'offensiva, con un numero spropositato di Duellanti rispetto a quello dell'Avanguardia o degli Strateghi. Se ciò non bastasse a causare problemi, ci pensa l'assenza di un vero e proprio role lock che confini i giocatori entro ruoli preselezionati, impedendo ai più capricciosi di destabilizzare una partita scegliendo, per esempio, solo Duellanti o Avanguardia quando servono soprattutto le cure degli Strateghi.

Una scelta che NetEase avrebbe compiuto di proposito, rinunciando a un bilanciamento migliore, per concedere ai giocatori la libertà e lo spazio di manovra per costruire strategie e sinergie senza costringerli nelle squadre preimpostate viste in Overwatch e in altri giochi dello stesso genere. Ma lo sviluppatore cinese potrebbe aver fatto i proverbiali conti senza l'oste, perché alla fine i giocatori fanno un po' quello che vogliono, compreso scegliere ostinatamente i ruoli e i personaggi inadatti alle circostanze per puro capriccio, pesando su partite che già non sono particolarmente tattiche in partenza. Come al solito, giocare insieme ad amici fidati è il modo migliore per divertirsi (e vincere).