Marvel Rivals potrebbe ricevere una popolare coppia di X-Men nella Stagione 5

La questione è emersa perché, sempre in base a informazioni non confermate e solo trapelate attraverso leak, sembra che la Stagione 5 sia incentrata sul tema " Amore e il tocco eterno della relazione romantica", nientemeno, cosa che farebbe pensare all'arrivo dei due personaggi in questione, legati da uno storico rapporto.

Due personaggi molto probabili

D'altra parte, non è la prima volta che i personaggi in arrivo in Marvel Rivals vengono previsti con correttezza dalle voci di corridoio: lo stesso è infatti successo in precedenza con Ultron, Phoenix ed Emma Frost, per dirne alcuni.



In base ad altre informazioni emerse sempre a partire dai leak, sembra che Gambit sia destinato ad essere un Duellante, mentre Rogue dovrebbe essere una Stratega, e potrebbero dunque rappresentare una delle prime aggiunte al gioco all'interno della Stagione 5, ma ovviamente ce ne saranno anche molte altre nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo, non è ancora iniziata la Stagione 3, con la data di questa fissata per l'11 luglio, mentre la Stagione 4 dovrebbe partire due mesi dopo all'interno del nuovo programma, dunque ci sarà tempo per parlarne di nuovo.