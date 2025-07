I tagli in Xbox sarebbero causati dalla spinta verso l'IA di Microsoft, con investimenti da $80 miliardi

A qualche ora di distanza dai sanguinosi licenziamenti emersi in Xbox Game Studios continuano a emergere nuovi dettagli sulla situazione, e secondo alcuni report la manovra sarebbe stata dettata dalla necessità di nuovi investimenti da 80 miliardi di dollari nell'ambito dell'IA.

La questione non è ufficiale ma viene riferita da diverse fonti, compreso il Seattle Times che avrebbe raccolto alcune testimonianze interne a conferma della questione: secondo quanto emerso, i circa 9.000 licenziamenti effettuati da Microsoft nelle ore scorse, molti dei quali inferti proprio alla divisione videoludica, sarebbero motivati da uno spostamento di risorse ancora verso l'intelligenza artificiale.

Il collegamento tra IA e licenziamenti in Microsoft è stato esplorato già da diverse prospettive, ma sembra incentrarsi non tanto sul fatto di sostituire forza lavoro con l'IA, quanto piuttosto sullo spostare sforzi e risorse in nuovi e ingenti investimenti in quest'ambito, che avrebbero portato a sacrificare parti della divisione Xbox.