Julian McMahon è morto a 56 anni, era il Doctor Doom di Fantastic 4, nonché protagonista di celebri serie TV

È un periodo caratterizzato tristemente da diverse perdite di calibro hollywoodiano, come dimostra oggi la morte di Julian McMahon, attore che ha interpretato il Doctor Doom di Fantastic Four nonché varie parti in serie TV celebri, spentosi all'età di 56 anni dopo aver lottato contro il cancro.

La morte dell'attore australiano arriva a breve distanza da quella di Michael Madsen, riportata sempre nelle ore scorse. McMahon era noto in particolare per la sua interpretazione del Doctor Doom nel film I Fantastici 4 del 2005 diretto da Tim Story e nel suo seguito del 2007, "I Fantastici 4 e Silver Surfer", ma la sua carriera è costellata da numerose parti di rilievo.

Partito dalla televisione australiana, per la quale era emerso inizialmente negli anni 90 attraverso la soap opera Home and Away, l'attore si era poi spostato a Hollywood per prendere parte a diversi film e show americani.